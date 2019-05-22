Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin koalisyon hükümeti kurma kararının ardından oluşturulan yeni bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Koalisyon hükümetinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Başbakan Ersin Tatar arasında gerginlik yaşandı.
Başbakan Tatar Rumlarla federal çözümü savunan Akıncı'nın Kıbrıs politikasının ne KKTC hükümeti ne de Ankara tarafından benimsendiğini belirtti. Tatar, Cumhurbaşkanı'na ayar verilmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı'yla yeni hükümet arasında Kıbrıs sorunundaki görüş farklılıklarına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Akıncı ise, Tatar’ı maksadını aşan ifadeler kullanmakla suçlayarak kendisinin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.
“Başbakan ve hükümet ekonomiye ayar versin” diye konuşan Akıncı halktan 4 yıl önce alınan görevin ayarı bozulmadan devam ettiğini dile getirdi.
KKTC'de Akıncı ile Tatar arasında "ayar" tartışması
NTV HaberDünya
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi'nin sunduğu kabine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Koalisyon hükümetinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Akıncı’yla Başbakan Ersin Tatar arasında “Kıbrıs sorununa ayar” krizi yaşandı.
Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin koalisyon hükümeti kurma kararının ardından oluşturulan yeni bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.