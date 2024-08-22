KKTC'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 11 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri araç, otomobille çarpışmasının ardından devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 11 yaralı

'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
 
KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

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