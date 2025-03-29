KKTC’de başörtülü öğrenciye engel: “2025’te 28 Şubat’ı yaşadık”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başörtülü bir öğrencinin okula girişi engellendi. Öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Şimşek, “Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat’ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık.” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’a sekizinci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, başörtüsü nedeniyle okula alınmadı.



Olay sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.



Görüntülerde öğrencinin okula girişinin engellendiği görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.



Kız çocuğunun annesi Nazlı Şimşek, yaşadıklarını anlattı.



Anne Şimşek, yaşadıklarının 28 Şubat dönemindeki başörtüsü mağduriyetinin bir benzeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık. Çocuğumuza zorla başörtüsü giydirdiğimiz söylendi. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?



Kızım kendi iradesiyle örtündü. Çocuğum eğitiminden geri kalıyor ve bunu yapanlar öğretmenler sendikası. Eğer eğitimciler çocuğumun eğitimine bu kadar önem veriyorlarsa onu okula alsınlar.”



“BÖYLE GELMEN OKUL KURALLARINA AYKIRI”



Kızının kendi iradesiyle başörtüsü giydiğini ve ara tatil sonrası da okula bu şekilde gittiğini anlatan Şimşek, birkaç gün sonra okul yönetimi tarafından kızının, “Böyle gelmen yasak, okul kurallarına aykırı.” şeklinde uyarıldığını ve sonra kendilerinin okula çağrıldığını söyledi.



Şimşek, okul yönetimi ile aralarında müzakere ettikten sonra yönetimin kızının okula başı kapatan boneyle gelmesine ikna olduğunu ancak dört gün sonra kızının dört gün sonra sıkıştırıldığını belirterek, “Ben onlara kızımın göz tansiyonu olduğunu ve ağlamaması gerektiğini söylemiştim. Kızım o gün okuldan ağlayarak eve geldi. Ben de okulu aradım. Onlar, kızımın iyiliğini düşündüklerini söylediler. Daha sonra, ‘Biz çocuğun iyiliğini düşünüyoruz, çocuğun işte okul hayatını, sağlığını, psikolojisini düşünüyoruz.’ gibisinden konuştular.” dedi.



Kızının daha sonra da aynı boneyle okula gitmeye devam etmesinin ardından okul idaresinin kızı hakkında disiplin işlemi başlattıkları haberini aldıklarını aktaran Şimşek, grafik tasarım eğitimi almak isteyen kızına Hala Sultan İlahiyat Kolejine gitmesinin tavsiye edildiğini ancak kızının okulunu sevdiğini ve bırakmak istemediğini dile getirdi.



ÜÇ HAFTADIR OKULA GİDEMİYOR



Anne Şimşek, kızının üç haftadır okula gidemediğini de söyledi.



Şimşek, psikolojik olarak çok zor şeyler yaşadıklarını ve adeta 2025 yılında 28 Şubat’ı yaşadıklarını anlatarak, “Kızımın iradesi çok sağlam. Onun iradesi bizi ayakta tutuyor. Onun sayesinde ayakta durabiliyoruz elhamdülillah.” diye konuştu.