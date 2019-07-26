KKTC Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Hilmi Elibol’un bugün hayatını kaybettiğini; 7 kişinin de kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu açıkladı.
Sivrisineklerin bulaştırdığı Batı Nil Virüsü’ne karşı gerekli koruma tedbirlerinin alındığını bildiren Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara evlerin ve bahçelerin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldırma, su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltma çağrısında bulundu.
Açıklamada dün itibariyle 7 kişinin daha kontrol amaçlı hastanede tutulduğu, hastaların kan ve BOS örneklerinin Türkiye’ye gönderildiği, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
KKTC’de Batı Nil Virüsü'nden ölüm
Dünya
KKTC’de Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede yatan 1 kişi vefat etti, 7 kişi daha kontrol için hastanede tutuluyor.
KKTC Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Hilmi Elibol’un bugün hayatını kaybettiğini; 7 kişinin de kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu açıkladı.