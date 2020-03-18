KKTC'de corona virüs vaka sayısı 20'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki corona virüs vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.



Bakan Pilli, ilk vakanın en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.



Pilli, 13 yeni vakanın tümünün Alman vatandaşı ve ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana otelde gözlem altında tutulanlar olduğunu belirtti.



KKTC’deki ilk vakalar ülkeye gelen Alman turist kafilesinde çıkmıştı. 180 kişi Mağusa’daki 3 otelde 9 Mart’tan bu yana karantinada tutuluyor