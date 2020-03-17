KKTC'de Covid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.



Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.



Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.



KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 27'YE ÇIKTI



Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip corona virüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.



İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.



Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.

