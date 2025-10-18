KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi yasakları başladı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00'den 19 Ekim Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.



Yarın sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer aldı.



KKTC genelinde alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.



HALK YARIN SANDIĞA GİDİYOR

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.



Ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak KKTC vatandaşları, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verebilecek.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.



Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.



İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

HÜSEYİN GÜRLEK ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Gürlek, yaptığı açıklamada, KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Tatar lehine çekildiğini belirterek, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.



Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.