Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki gündür şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altındaydı.
Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sele kapılarak Doğanköy deresine uçtu.
Bölgede yapılan aramalarda biri kadın 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.