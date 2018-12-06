Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki gündür şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altındaydı.

Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sele kapılarak Doğanköy deresine uçtu.

Bölgede yapılan aramalarda biri kadın 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.