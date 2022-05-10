KKTC'de hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Üstel'e verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.



Görevlendirmeyi, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 17.30'da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa'nın 106. maddesinin 2'nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi." denildi.



Anayasa'nın 106 maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebileceğini" içeriyor. Anayasaya göre, Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.



HÜKÜMET 30 NİSAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ



KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.



Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.



SEÇİM SONUÇLARI



KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.



ÜNAL ÜSTEL KİMDİR?



Üstel, 1955'te Baf'ta doğdu. Orta eğitim ve lise tahsilini Baf Kurtuluş Lisesi'nde tamamlayan Üstel, 1983'te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.



1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde, UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı.



Üstel, 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında, Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaparken, 2006'dan 2009'a kadar UBP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.



19 Nisan 2009 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den yeniden Girne Milletvekili seçilen Üstel, 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.



Üstel, 28 Temmuz 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde, yeniden UBP'den Girne Milletvekili olarak seçilirken, 4 Eylül 2013'te başladığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcılığı görevini, 9 Ekim 2015 tarihine kadar yürüttü.



7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili olarak seçilen Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.



Üstel, 22 Mayıs 2019'te kurulan UBP- Halkın Partisi koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev yaparken, 9 Aralık 2020'de kurulan UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.



Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona eren Üstel, aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi ve bu görevi 5 Kasım 2021'de sona erdi.



23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.



Üstel, 25 Nisan 2022'de kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini sürdürüyor.