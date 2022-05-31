KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 salgınıyla ile ilgili gevşetilen ve devam eden önlemler, sağlık alanında atılacak adımlar ve Türkiye ile sağlık konusunda iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Salgın sürecinin global bir sağlık sorunu olarak tüm dünyayı etkilediğini, dünyada olduğu gibi KKTC'de de bunun aşılması için ciddi emekler verildiğini belirten Altuğra, "Bugün pandemide başarılı noktaya geldiysek, anavatan Türkiye'nin desteğinden dolayıdır. (Salgın sürecinde) Yaklaşık 45 günde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin inşa edilmesi ve hayata geçirilmesi bunun en somut örneğidir. Türkiye'nin aşılama sürecinde ciddi desteği devam etmektedir. Araç-gereç temini, PCR ve antijen testlerinin uygulanmasında Türkiye'nin katkısı oldu, olmaya devam ediyor. Sağlık personelinden temizlik personeline kadar her birey 7/24 ciddi emek vermiştir, bu emekler de yadsınamaz." diye konuştu.



Altuğra, ülke olarak başarılı bir salgın süreci geçirdiklerini ve bunun sonuna geldiklerini söyledi.



"KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIMI MECBURİ DEĞİLDİR"



Aşılanmanın hayata geçmesi, halkın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının salgın sürecinin hafiflemesinde etkili olduğunu vurgulayan Altuğra, güncel istatistiki verilere göre, KKTC'de vaka ve hasta sayılarının bir hayli azaldığını ifade etti.



Altuğra, salgın tedbirlerine ilişkin şunları kaydetti:



"Kapalı alanlarda maske kullanımı mecburi değildir, bu kural gevşetildi. Bünyesinde göğüs hastalığı taşıyan, bağışıklığı düşük olan ve kronik hastalığı olanların maske kullanma zorunluluğu var. Kendi sağlıklarını ve karşı tarafın sağlığını korumak adına bu çok önemli. Kapalı alanlara girişlerde PCR ve antijen testlerinin zorunluluğu da kaldırıldı. İsteyen bu testleri yaptırabilir."



Altuğra, Türkiye'nin de desteğiyle, Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi'nin donanımlarıyla birlikte tamamlanmasının yanı sıra Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini kaydetti.



Covid-19'a karşı aşılamanın devam ettiğini de vurgulayan Altuğra, halka hatırlatma dozlarını, hiç aşı olmamış kişilere ise aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.