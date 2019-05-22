Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koalisyon Hükümeti'nin dağılmasının ardından başlayan görüşmeler sonuç verdi. Koalisyon ortakları Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi, hükümeti kurmak için oluşturdukları protokolü bugün imzalayacak.



İmzalancak koalisyon protokolü imzalandıktan sonra bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanına sunulacak. Yeni hükümetin başbakanı, Ulusal Birlik Partisi Lideri Ersin Tatar olacak. Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay ise başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak görev yapacak.

Kararın ardindan konuşan Tatar, "Ekonomik sıkıntılar çeken halka umut verecek bir ortaklık kurulduğunu" söyledi. Tatar ayrıca, "Türkiye ile de uyum içinde olabilmek çok önemlidir" dedi.

HÜKÜMET KRİZİ



KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.



Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.



Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.



4'LÜ KOALİSYON 16 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI



KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.



KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.