Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir bilimsel envanter çalışması yapacak.



Ekipten önce KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da kapalı Maraş'ta genel inceleme yaptı.



Kapalı Maraş'taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin "askeri" değil, "sivil" statü haline çevrilmesi için çalışmalar yapılacak.



Bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Meclis'ten geçirilecek. KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş 1974'te Birleşmiş Billetler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

