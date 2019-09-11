Girne Çatalköy'deki askeri bölgede sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY: CEPHANELİKTE YANGIN ÇIKMIŞ



Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada, “Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım” ifadeleri yer aldı.



GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI