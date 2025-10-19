KKTC Cumhurbaskanı'ndan ilk açıklama: Türkiye ile istişare etmeden dış politika belirlenmez
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. Zafer sonrası açıklama yapan Erhürman, "Türkiye’yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, 5 yıl süreyle görev yapacak 6'ncı Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.
Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığı belirtildi.
ERHÜRMAN: DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE'YLE YAKIN İŞTİŞAREYLE YÖNETİLECEK
İlk açıklamalarında Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda ise Ergürman, "Türkiye’yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek, ben bunu da bir misyon olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.
ERHÜRMAN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi. Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.
Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var." dedi.
Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.
"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem." ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ERHÜRMAN'I TEBRİK EDİYORUM
Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erhürman’ı tebrik etti.
Açıklamasında Erdoğan şunları kaydetti:
"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."
BAHÇELİ: TÜRKİYE'YE KATILMA KARARI ALINMALI
Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi.
Seçimin çok az katılımla yapıldığını belirten Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM-FEDERASYON TARTIŞMASI
Seçim kampanyası, uzun bir aradan sonra yeniden Kıbrıs meselesinin çözümüne odaklandı. 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ersin Tatar, Türkiye'nin de destek verdiği iki devletli çözüm modelini savunuyordu.
Muhalif lider Tufan Erhürman ise 50 yıldır müzakere edilen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinde ısrarcı. Seçim, bu yönüyle, birbirine uzak iki siyasetin oylanacağı bir referanduma benzetiliyor.
TUFAN ERGÜRMAN KİMDİR?
1970'te Lefkoşa'da doğan Erhürman, 1988'de Türk Maarif Koleji'nden mezun oldu. 1992'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.
1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erhürman, aynı üniversitenin İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı.
Bu dönemde Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı.
Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.
2001'de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Erhürman, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı.
İyi derecede İngilizce bilen Erhürman, evli ve bir çocuk sahibidir.
SİYASİ KARİYERİ
2005’te dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumunda görev aldı.
Erhürman, 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi ve 2014’te de hukuk doçenti unvanını aldı.
2015’te CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman, 2016'da yapılan 26. Olağan Kurultay’da partinin genel başkanlığına seçildi.
Erhürman, 2018’de kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı.