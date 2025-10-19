KKTC Cumhurbaskanı'ndan ilk açıklama: Türkiye ile istişare etmeden dış politika belirlenmez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, 5 yıl süreyle görev yapacak 6'ncı Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.



KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.



Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığı belirtildi.



ERHÜRMAN: DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE'YLE YAKIN İŞTİŞAREYLE YÖNETİLECEK



İlk açıklamalarında Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda ise Ergürman, "Türkiye’yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek, ben bunu da bir misyon olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

ERHÜRMAN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi. Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.



Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var." dedi.



Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.



"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem." ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

