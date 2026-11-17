KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlere ilişkin kesinleşen seçmen ve aday sayılarını açıkladı. Özerdağ, ülke genelinde 227 bin 642 kayıtlı seçmen bulunduğunu, seçimlerde 998 sandık kurulacağını belirtti.

Oy verme işlemlerinin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini bildiren Özerdağ, sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin görev yapacağını, Yüksek Mahkeme Bilgi İşlem Merkezi'nde 424 personelin çalışacağını ve her sandıkta bir polis olmak üzere toplam 998 polisin görev alacağını kaydetti.



EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA'DA



Özerdağ'ın açıkladığı verilere göre, 227 bin 642 kayıtlı seçmenin 72 bin 984'ü Lefkoşa'da, 56 bin 53'ü Gazimağusa'da, 53 bin 381'i Girne'de, 22 bin 463'ü İskele'de, 15 bin 450'si Güzelyurt'ta ve 7 bin 311'i Lefke'de bulunuyor. Seçimlerde Lefkoşa'da 323, Gazimağusa'da 249, Girne'de 217, İskele'de 108, Güzelyurt'ta 66 ve Lefke'de 35 sandık kurulacak.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN 407 ADAY YARIŞACAK

Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde 8 siyasi parti ile 7 bağımsız adayın yarışacağını açıklayan Özerdağ, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için toplam 407 adayın seçmen karşısına çıkacağını belirtti. Adayların 142'sinin kadın olduğu bildirildi.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde ise 17 belediyede belediye başkanlığı için 50 aday yarışacak. Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanlığına tek aday olan Hamit Bakırcı'nın seçilmiş sayılması nedeniyle söz konusu belediyede başkanlık seçimi yapılmayacak.

Belediye meclis üyeliği için 18 belediyede toplam 985 adayın yarışacağını aktaran Özerdağ, 173 muhtarlık için 506 adayın, ihtiyar heyeti üyelikleri için ise bin 48 adayın seçimlerde yer alacağını kaydetti. Milletvekilliği seçimlerinde karma oy yönteminin uygulanmayacağını belirten Özerdağ, seçmenlerin "mühür" veya "mühür-tercih" yöntemlerinden birini kullanabileceğini ifade etti.



MİLLETVEKİLLİĞİ VE YEREL SEÇİMLER İÇİN AYRI AYRI SANDIK KURULMAYACAK



Milletvekilliği ve yerel seçimler için ayrı sandıklar kurulmayacağını bildiren Özerdağ, seçmenlere oy kullanacakları seçim türlerine göre pusulaların verileceğini, sandıklardan gelen sonuçların öncelikle milletvekilliği seçimi için işleneceğini, diğer seçim sonuçlarının ise YSK'ya ulaştıkça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Özerdağ, vatandaşlara seçimlere katılarak oy kullanmaları çağrısında bulundu.