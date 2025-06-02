KKTC'de üç partiden Ersin Tatar'a destek

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlayan etkinlikte, koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ortak bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve 'Sağduyu Mutabakatı' etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik." ifadeleri kullanıldı.



Bu kararın günlük siyasetin ötesinde bir anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, "Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir." denildi.



Açıklamada, Tatar'ın iki devletli çözüm tutumunun halkın iradesini temsil ettiği aktarılarak, "Bizler de halkımızı 'Birlikte Tamız, Birdir Davamız' inancıyla, onurlu bir gelecek için sağduyuda buluşmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"KKTC'Yİ DAHA MÜREFFEH BİR GELECEĞE TAŞIMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"



KKTC basınındaki haberlere göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Ben verdiğim sözü aynen devam ettirme kararlılığı içindeyim. Yolumuz kutlu yoldur, yolumuz KKTC'yi tanıtma yoludur. İnşallah başaracağız. Oynanan çok oyunlar vardır, bu oyunlar bizleri yolumuzdan caydıramayacaktır." dedi.



Tatar, milli birlik anlayışının yerleşmesi ve güçlenmesinin şart olduğunu belirterek "Bu topraklarda halkımızın yaşamını sürdürebilmesi için güçlü bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz. Yeni politikalarla, yeni bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



KKTC halkının devletine sahip çıkmasının önemine değinen Tatar, "Devletimize ve halkımıza sadakatle bağlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Mavi Vatan'ın kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha müreffeh bir geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, asla devletsiz ve Cumhuriyetsiz bırakılmayacaktır. Bu onurlu mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



"TATAR, KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN ADAYIDIR"



UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, koalisyon ortaklarıyla Tatar'ın adaylığını destekleme kararı aldıklarını açıkladı.



Hasipoğlu, "Çünkü Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin adayıdır." dedi.



Federasyon modeline karşı olduklarını belirten Hasipoğlu, "Ersin Tatar, tek egemenliğe, Türkiye’nin garantörlüğünün son bulmasına karşıdır" diyerek Tatar'ın 2020'de göreve başladığında federasyon görüşmelerine son vereceğine ilişkin sözünü tuttuğunu belirtti.



Hasipoğlu, "Rum tarafının masadan kaçtığını, referanduma hayır dediğini ve mülkiyet davalarıyla Kıbrıs Türk halkını tehdit ettiğini" dile getirerek, "Sen kimsin ki Kıbrıs Türk halkını tehdit ediyorsun? Sen kimsin ki iş birliğinden bahsediyorsun?" şeklinde konuştu.



Genel Sekreter Hasipoğlu, Birlemiş Milletler Genel Kurulunda KKTC'nin tanınması çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Türk milletine teşekkür etti.



"ORTAYA KOYDUĞU MİLLİ VİZYON YALNIZCA BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ DA TEMİNATI"



DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Tatar'ın, KKTC halkının hakkını savunduğunu vurgulayarak "Verdiği mücadele hepimiz adına gurur meselesidir." diye konuştu.



KKTC halkının egemenliğini ve onurunu her şeyin üzerinde tuttuklarını kaydeden Ataoğlu, "2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ersin Tatar'ın yeniden adaylığını güçlü şekilde desteklediğimizi ilan ediyoruz." dedi.



Ataoğlu, "İki ayrı halk, iki ayrı egemen devlet gerçeğinden hareketle, (Tatar'ın) Kıbrıs Türkü'nün eşitliği ve bağımsızlığı için verdiği mücadele hepimiz adına çok kıymetlidir." vurgusu yaptı.



Koalisyon ortaklarının önemine de dikkati çeken Ataoğlu, bu ittifakın yalnızca seçim işbirliği değil, halkın güveninin de bir simgesi olduğunu belirtti.



Ataoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milli vizyon yalnızca bugünün değil, yarının da teminatıdır. Demokrat Parti olarak bu vizyona tam destek veriyoruz." diyerek halka birlik çağrısında bulundu.



"EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise bu yıl yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmadığını kaydederek bunun KKTC halkının beka meselesi olduğunu vurguladı.



Arıklı, "Bu seçim, Türkiye'yle birlikte yürümek isteyenlerle; ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çizgisinde yürümek isteyenler arasında yapılacak bir tercihtir." diyerek "Bizler, 'mesele milletse, vatansa, hele ki ana vatansa gerisi teferruattır' diyen bir siyasi hareketiz." şeklinde konuştu.



Federasyon seçeneğinin KKTC ve Türkiye için tamamen kapandığını aktaran Arıklı, "Biz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden yanayız. Başka bir formülü konuşma lüksümüz yok." dedi.



Arıklı, yıllarca süren müzakerelerin bir sonuca ulaşmadığını belirterek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Bu devlet, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Biz bu emaneti yaşatmakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.