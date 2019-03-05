KKTC'nin ilk özel üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan ofiste saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Öğrencilerin derste olduğu esnada başlayan yangın nedeniyle yönetim binasındaki personel tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kütüphaneye yayılma riski de olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.
DERSLER İPTAL
Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle üniversitede bugün tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.
Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.