KKTC’de yaz saati sona eriyor. Türkiye ile saat farkı olacak

KKTC ’de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte sona erecek.



Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00’te 03.00’e alınacak.



Türkiye ’de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle 25 Ekim’den itibaren KKTC ile Türkiye arasında 1 saatlik fark oluşacak. Buna göre Türkiye’de saatler KKTC’den 1 saat ileride olacak.



KKTC’de kış saati uygulamasıyla birlikte sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.