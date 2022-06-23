KKTC'deki yangına müdahale sürüyor

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesinin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kaymakamlıklar, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Dairesinden temsilcilerden oluştuğunu belirten Cahitoğlu, yangının ilk anından itibaren koordine içinde çalışıldığını kaydetti.



KKTC'de Mersinlik bölgesinde çıkan yangın 21 Haziran'dan bu yana devam ediyor.

Cahitoğlu, KKTC Dışişleri Bakanlığının girişimi ile yangına müdahale etmek üzere 2 yangın söndürme uçağının saat 08.00 dolaylarında İsrail'den havalandığını, yangın söndürme kapasitesi yüksek, gece de yangın söndürme donanımına sahip uçakların Larnaka'da yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine ulaşacağını belirtti.

"DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNE İÇİNDE HAREKET EDİYOR"



Devletin tüm birimleriyle iş birliği ve koordine içinde hareket edildiği, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan mücadelenin sürdürüldüğü bilgisini paylaşan Cahitoğlu, "Sivil Savunmamız, Orman Dairemiz, itfaiyemiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından askerlerimiz, polisimiz, sivil halkımız yangınının söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor" ifadesini kullandı.



KKTC'de devam eden yangına 5 helikopterle müdahale ediliyor.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI BEKLENİYOR



İngiliz Üsler Bölgesi, Kıbrıs Rum yönetiminden ve İsrail’den hava yangın söndürme aracı talebinde bulunulmasında Dışişleri Bakanlığının koordinasyon sağladığını belirten Cahitoğlu, tüm birimlerin fedakarca gayret içinde olduğunu vurguladı.



Cahitoğlu, 03.00-06.00 saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesi ile yangının büyüdüğünü, iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade ederek, sabah saatlerinde rüzgarın etkisini azaltması ve havadan müdahalelerle yangının bugün kontrol altına alınmasını beklediklerini dile getirdi.



Yangın söndürülme çalışmaları için Türkiye'den ve Kıbrıs Rum kesiminden gelen yangın söndürme uçakları ve helikopterler havadan müdahaleye devam ediyor.

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