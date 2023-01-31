KKTC'den Barış Gücü'nün süresini uzatan BM'ye tepki

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatıldı Haberi Görüntüle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ada'da görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzatan kararına tepki göstererek Ada'daki taraflardan birine devlet diğerine toplum muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, kararda "adadaki mevcut gerçeklerden kopuk ifadeler" kullanıldığına dikkat çekildi.

“İki kesimli, iki toplumlu federasyon” modeli temelinde müzakerelerin yeniden başlaması gibi ifadelerin Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik büyük bir saygısızlık olduğu vurgulanan açıklamada, “Adadaki tek gerçekçi çözüm, mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde yan yana yaşayabilmeleri için bir anlaşmaya varmalarından geçmektedir” denildi.

KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ İFADELER KINANDI

KKTC'nin statükonun simgesi haline gelmiş Kapalı Maraş konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde bir girişim yaparak, ciddi bir açılımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu durumun BMGK'nin acil tepkisine neden olacağı yönünde kararda yer alan tehditkar ifadelerin Kıbrıs Türk halkı tarafından esefle kınandığı bildirildi.



Kapalı Maraş'ın KKTC egemenliğinde olduğu BM'ye bir kez daha hatırlatıldı.



BMGK üyelerinin aldıkları karar ve tutumla, mülklerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan Rum tarafının politikalarına açıkça hizmet ettikleri ifade edilen açıklamada, KKTC'nin kendi toprak parçasının kontrolünü bir uluslararası örgütün kontrolüne verilmesini asla kabul etmeyeceği vurgulandı.



Kapalı Maraş konusunda tek söz hakkının KKTC'de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "KKTC olarak bizim olan bu topraklarda başkalarının söz hakkı olamayacağı gibi, bu topraklar üzerinde yapacağımız icraatın da kimse tarafından engellenemeyeceğini, halihazırda açıkladığımız çerçevede Maraş’a ilişkin politikamızın yürütülmesinde kararlı olduğumuzu ve önümüzdeki dönemde bu yöndeki açılımlarımızın devam edeceğini yine ve yeniden vurgulamak isteriz." denildi.

