KKTC'den Düzce'deki deprem sebebiyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle yayımladığı mesajla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

KKTC'den Düzce'deki deprem sebebiyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 68 yaralı

SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 68 yaralı

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta

Düzce'de 5,9'luk deprem: Vatandaşlar sokakta

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bizleri her türlü afet ve felaketlerden korusun. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı yazılı açıklamada, Düzce’de yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.


Töre, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydederek, Türkiye ile sevinç ve acıları daima birlikte paylaştıklarını vurguladı.

DÜZCE'DEKİ DEPREMİN SESİ

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...