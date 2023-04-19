KKTC'den Güney Kıbrıslı papazlara silah eğitimi verilmesine tepki

Rum radyosunun yayımladığı habere göre, Başpiskopos Yeorgios, Paskalya mesajında, "milli varoluş için seferberlik" çağrısı yaparak "ata topraklarında milli bir varoluşun garantisi için seferberlik gerektiğini" savundu.



Başpiskopos, Simerini gazetesinde de "silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz." ifadesini kullanarak GKRY halkını Türkiye'nin planlarına karşı durmaya çağırdı.



"DOĞU AKDENİZ'DEKİ BARIŞ VE HUZURA ZARAR VERİYOR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Başpiskopos'un açıklamalarını çağ dışı bulduğunu belirterek bu tür ifadelerin, Doğu Akdeniz'deki barış ve huzura zarar verdiğini söyledi.



GKRY yetkililerini sağduyulu açıklamalar yapmaya çağıran Tatar, anlamsız ve gereksiz açıklamaları doğru bulmadığını vurguladı.

