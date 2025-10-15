KKTC'den iki devletli çözüme onay

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde daha önce komiteden geçen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisi için oylama yapıldı.



Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin katılmadığı oylamada karar önerisi 29 oyla kabul edildi.

Karar önerisinde, iki devletli uzlaşının Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiği vurgulandı.

Karara ilişkin Türkiye'den ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yılmaz, "Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kararı önemli bir adım olarak niteleyen Yılmaz, "Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür." ifadesini kullandı.

