KKTC'den, orman yangınlarıyla boğuşan Güney'e yardım teklifi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Limasol bölgesinde devam eden orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Rum polisi yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ölen kişinin Platres-Limasol yolunda bir aracın içinde mahsur kaldığını belirtirken, polis ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı.



Yetkililer, alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı Limasol ve Baf bölgelerindeki orman yangınlarında birçok köyün tahliye edildiğini ve yangınlarda 1 kişinin de ağır yaralandığını belirtmişti. GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini açıklamıştı.



TATAR'DAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY'deki orman yangınlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Tatar açıklamada "Limasol'a bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür." ifadelerini kullandı.

İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduklarını ilgili yerlere ilettiklerini vurgulayan Tatar, Rum muhataplarına da ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini ekiplerinin hazır durumda bekletildiğini ifade etti.



