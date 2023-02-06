KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti

Dünyadan Türkiye'ye 7,7 büyüklüğündeki deprem için taziye ve yardım mesajları Haberi Görüntüle

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na bağlı 20 kişilik arama kurtarma ekibi ile 8 özel donanımlı araç Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.



Sivil savunma uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 17 kişilik askeri arama kurtarma timi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) DAFYAR takımından 22 personel ise hava yolu ile Türkiye'ye hareket etti.



KKTC'de faaliyet gösteren bazı üniversitelerin doktor ve sağlık personelinden oluşan 15 kişilik ekip de uçakla Türkiye'ye gönderildi.



KKTC, yardım ekipleri ile depremin etkilediği bölgelere ilaç, çadır ve battaniye de gönderdi.



Yardım ve sağlık ekiplerinin Gaziantep ile Adıyaman'da görev yapacakları öğrenildi.

