KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında anıldı

Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve ailesi, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Cumhurbaşkanı Tatar ve Denktaş ailesinin anıt mezara çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı, vefatının 11’inci yılında büyük özlem ve minnetle andıklarını ifade ederek Denktaş’ın, ömrünü Kıbrıs milli davasına adadığını kaydetti.



Denktaş’ın hayatı boyunca Anadolu ve Türkiye sevgisi ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadelesini sürdüren bir lider olduğunu belirten Tatar, bugün Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları üzerinden egemenlik temelli yürüttükleri siyasetin mimarının, Denktaş olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'ın izinden yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesindeki direnişi, Rauf Denktaş önderliğinde ve liderliğinde gerçekleşti. Sonra Kıbrıs tarihinin en önemli günü 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin Ada'ya adım atmasıdır. Mücadele sürecinin ardından 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, federasyon temelinde görüşmeler sürerken o tuzakları gördü ve devamlı Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının gözetilmesi gerektiğini vurguladı."



LEFKOŞA AKM'DEKİ ANMA TÖRENİ



KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 11’inci vefat yıl dönümünde, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) de düzenlenen programla anıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, merhum Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yaptı.



Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın her geçen gün eksikliğinin daha da hissedildiğini ve yaşanan her olayın ardından anıldığını vurguladı.



Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türklerinin yaşadığı en zor günlerde dahi pes etmeyerek mücadele azmi yaydığını belirten Denktaş, "Bugün, onu biraz buruk, oldukça mahcup ve üzgün olarak ansak bile onun huzurunda burada kendisini anarken yeniden cesaretlendiğimiz, yine geleceğe umutla bakma istencimizi çoğalttığımız, yaşanmakta olan zorlukların sona ereceğine olan inancımızı büyüttüğümüz bir an yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Program, 20 Temmuz Fen Lisesi korosunun müzik dinletisi ve ardından gösterilen “Rauf Raif Denktaş” belgeseliyle sona erdi.

