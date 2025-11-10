KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman 13 Kasım'da Türkiye'ye geliyor
10.11.2025 16:20
Son Güncelleme: 10.11.2025 16:21
NTV - Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye yapacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır” dedi.
Ayrıntılar geliyor…