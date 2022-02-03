KKTC'ye girişlerde 1 Mart itibarıyla tam aşılılardan Covid-19 testi istenmeyecek

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ilave Covid-19 tedbir kararları aldı.



Buna göre, ülkeye gelişlerde aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatte yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saatte alınmış negatif antijen testi sonucuyla karantina uygulanmadan giriş yapabilecek.



Aşısız kişiler ise son 72 saatte yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saatte yaptırılmış negatif antijen testi sonucu ve 5 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.



1 Mart 2022'den itibaren​​ ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek.



KKTC'ye hava-deniz yolları ile Ada dışından gelerek kara sınır kapılarını kullanacak kişiler, seyahatten önceki son 72 saat içinde Güvende Kal Uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesindeki KKTC'ye giriş formu bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerecek.



Tüm işletmelerde kapalı alanlarda her üç metrekareye bir kişi, açık alanlarda ise her iki metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınabilecek.



Yaşlı bakımevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif Kovid-19 testlerini ibraz etmek zorunda olacak.