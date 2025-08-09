Klozet kapağını kaldırdı, hayatının şokunu yaşadı: Hemen hastaneye kaldırıldı

DailyMail'de yer alan habere göre; olay, Doyle’un TikTok’ta paylaştığı ve 5,8 milyondan fazla izlenen videoyla gündeme geldi. “Günüm mahvoldu” diyen Doyle, klozet kapağını kaldırdığında suyun içinde küçük bir yarasa gördüğünü anlattı. İlk başta hayvanın hâlâ yaşıyor olabileceğini düşünerek onu kurtarmayı planladığını, hatta süt ve biberon almayı bile aklından geçirdiğini söyleyen Doyle, yarasanın ölmüş olduğunu fark edince annesinin tavsiyesiyle sifonu çekti.



Ancak bir takipçisinin “Kuduz kapmak için ufak bir çizik yeter” uyarısı üzerine bacağındaki yeni çizikten endişelenen Doyle, hastaneye gitmeye karar verdi. “Kanada’da acil serviste saatlerce beklemekten dolayı genelde hastaneye gitmekten kaçınırım” diyen Doyle, sosyal medya kullanıcılarının ısrarlı çağrıları sonrası acil servise başvurdu.



Hastanede kuduz tedavisine başlanan Doyle, ilk gün beş doz aşı yapıldığını, sonraki günlerde üç doz daha olacağını belirterek toplamda sekiz enjeksiyon uygulanacağını söyledi. “Şu an kuduz olmamamın tek sebebi TikTok kullanıcıları” diyen Doyle, bu süreçte otizm dostu hastane odasında çektiği görüntüleri de paylaştı.



KUDUZUN RİSKİ



Kuduz, genellikle enfekte hayvanların ısırması veya tırmalamasıyla bulaşıyor. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül olan hastalık, erken aşamada aşı ve immunoglobulin tedavisiyle önlenebiliyor. Hastalık; halüsinasyon, anksiyete, felç, aşırı hareketlilik ve ısırılan bölgede uyuşma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.



Olay, İngiltere’de 59 yaşındaki Yvonne Ford’un sokak köpeğiyle temas sonucu kuduzdan ölmesinin ardından yetkililerin uyarı yaptığı döneme denk geldi. Ford, Fas’taki tatilinden döndükten dört ay sonra semptom göstermişti. İngiltere’de 2000 yılından bu yana yurt dışı kaynaklı kuduz vakaları 10’dan az olarak kayıtlara geçti.



Yetkililer, kuduzun insanlar arasında bulaştığına dair kanıt olmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguluyor.