Koca Ayak arayışı ölümle sonuçlandı: İki adamın cesedi bulundu

Washington eyaletindeki ıssız ormanlarda efsanevi Sasquatch (Koca Ayak) arama tutkusu, iki adam için trajik bir sona dönüştü.



NOEL GÜNÜ KAYBOLMA İHBARI



Oregon eyaletine bağlı Portland’dan iki adam planladıkları Koca Ayak arayışından dönmedi. Aileleri durumu fark edince yetkililere haber verdi. Noel Günü başlatılan aramalar, yoğun ormanlık alanda ve zorlu hava koşullarında yürütüldü.

60 KİŞİLİK EKİP VE TEKNOLOJİK DESTEK

Açıklamaya göre, arama operasyonuna 60’tan fazla gönüllü, köpekler ve hava araçları katıldı. İnsansız hava araçları ve Sahil Güvenlik helikopterleri de çalışmalara destek verdi.



ZORLU KOŞULLAR ÖLÜME NEDEN OLDU



Yetkililer, 37 ve 59 yaşlarındaki iki adamın donarak hayatını kaybettiklerini belirtti. Arama sırasında bölgede kar, donan yağmur ve sıfırın altındaki sıcaklıklar etkiliydi. Ayrıca yüksek su seviyeleri ve devrilen ağaçlar kurtarma ekiplerinin işini daha da zorlaştırdı.



EFSANENİN İZİNDE BİR TRAJEDİ



Sasquatch, Loch Ness Canavarı gibi, varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış kriptozoolojik yaratıklar arasında yer alıyor. ABD'nin Pasifik Kuzeybatısı ve Batı Kanada’da yüzlerce Sasquatch görüldüğü iddia ediliyor. Hatta, kayboldukları Skamania Bölgesi'nde bu efsanevi yaratığa zarar vermek yasal cezalarla karşılanıyor. Bölge yasalarına göre bir yıl hapis veya bin dolar para cezası öngörülüyor.

