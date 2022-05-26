'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarı eşini öldürdü

Aşk romanları yazan Nancy Crampton Brophy'nin eşi 2018'de iki kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet silahı bulunamazken, ABD'li savcılar tutuklu yargılanan yazarın, 1 milyon dolarlık hayat sigortası için eşini öldürdüğünü iddia etti.



Jüri, 71 yaşındaki kadın yazarı ikinci dereceden cinayetten suçlu buldu. Brophy'nin avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.



Ceza ise 13 Haziran'da belli olacak. ABD yasalarına göre kadın yazarın müebbet hapisle cezalandırılması öngörülüyor.



Brophy, 2011 yılında 'Kocanızı nasıl öldürürsünüz' adlı bir kitap yayınlamıştı. Kitapta, izi sürülemeyecek bir cinayet için farklı yöntemler ele alınmıştı.