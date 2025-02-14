Kocasının ailesini zehirli pastayla katletti: Hapishanede intihar etti

Brezilya'da, kocasının ailesini arsenikli Noel pastasıyla zehirlediği düşünülen 42 yaşındaki Deise Moura dos Anjos, hapishane hücresinde ölü bulundu.



Ocak ayında tutuklanan Deise Moura dos Anjos, Noel arifesinde ailesinin altı bireyini arsenikle zehirlemekle suçlanıyordu.



Bu süreçte üç kişi hayatını kaybetmiş, diğer üç kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Araştırmacılar, zehirlenmenin kaynağını bulmak için altı kurbanın hastalandığı Moura dos Anjos'un kayınvalidesinin evindeki çok sayıda gıda maddesini test etti. Sonunda unun içinde yüksek seviyelerde arsenik buldular.

Pastayı hazırlayan Zeli dos Anjos'un pastadan yiyerek ağır hastalanması üzerine polis, onu şüpheliler listesinden çıkardı.

Zeli dos Anjos kurtuldu ancak iki kız kardeşi ve bir yeğeni hayatını kaybetti.



Deise masum olduğunu savundu ancak polis, kadının arsenik satın aldığına dair kanıtlara ulaştı. Kendisine karşı ellerindeki delillerin "güçlü" olduğunu ileri sürerek onu "seri katil" olmakla suçladı.

Polis, Deise’nin Eylül ayında kayınpederinin ölümüne de neden olup olmadığını araştırıyor. İddialara göre, kayınpederi Paulo Luis dos Anjos, Eylül ayında süt tozu ile karıştırılmış muz yedikten sonra hayatını kaybetmişti.



Polis Deise'nin hapishanede ölümünün ardından, konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.