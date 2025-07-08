Kod adı var, ayrıntısı yok: ABD, İsrail ordu üsleri için yüzlerce milyon dolar akıtıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’de bir araya geldiği saatlerde İsrail basınına yansıyan bir haberde, ABD’nin İsrail’e yaptığı yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımın İsrail ordusuna ait hava üsleri ile tesislerin inşaatına gittiği belirtildi.



Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin çevrimiçi yayınlanan resmi belgeleri, ABD’nin İsrail Hava Kuvvetleri’nin yeni yakıt ikma uçakları ile helikopterlerine ev sahipliği yapacak altyapının yanı sıra İsrail ordusunun Shayetet 13 donanma komando birliği karargahını inşa ettiğini ortaya koydu. Belgeler, milyarlarca şekel değerindeki pek çok projenin de olduğunu, bu projelerin İsrail’e yapılan ABD askeri yardımları ile fonlandığını gösterdi.



BAZI PROJELERİN SADECE KOD ADI VAR, AYRINTILARI YOK



Haziran ayı için yüklenicilere yapılan ancak İran ile 12 günlük savaş dolayısıyla yapılan bir çağrıya göre, ABD’nin İsrail için olan askeri yardım inşaat programı, değeri 250 milyon doların üzerinde olan ve devam eden projeleri kapsıyor. Gelecekteki projelerin maliyetinin ise 1 milyar doları aşması bekleniyor.



Söz konusu program, aralarında kliniklerin, donanma iskelelerinin, farklı birimler için karargahların ve mühimmat depo alanlarının inşaatını da içeriyor. Program kapsamında mevcut altyapının güncellenmesi, yenileme çalışmaları yapılması ve uçak boyama tesislerinin de olması öngörülüyor.



ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin belge ve sunumlarına göre, bu, toplam değeri 1,5 milyar dolar olan yaklaşık 20 ayrı projeyi kapsıyor. Sadece kod adlarıyla listelenen bazı projelerin ayrıntıları ise kamuoyuna açıklanmış değil.



ABD’NİN İSRAİL’E ASKERİ YARDIMLARI ARTIYOR



ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan bir mutabakat zaptı kapsamında İsrail ABD’den yılda 3,8 milyar dolar yardım alıyor. Bu mutabakat, 2019-2028 yıllarını kapsıyor. İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından da ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımlarda büyük bir artış yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi, Ocak 2025’te 26 milyar dolar değerinde “özel bir askeri yardım paketine” onay verdi. İsrail’in füze savunma sistemleri için engelleyiciler için yaklaşık 4 milyar dolarlık yardım da bu paketin kapsamındaydı.



Öte yandan, projeler ABD’nin askeri yardımları üzerinden fonlandığı için sadece Amerikan şirketleri birincil yüklenici olarak ihalelere girebiliyor. Ancak sahada yapılan işin çoğu nihayetinde İsrailli alt yükleniciler tarafından hayata geçiriliyor.



Belgelere göre, projeler, on milyonlarca dolar değerindeki planlama ve mühendislik ihalelerinin yanı sıra mevcut askeri tesisler için inşaat, yenileme ve güncelleme ihalelerini kapsıyor.



EN BÜYÜK PROJELER HAVA KUVVETLERİYLE BAĞLANTILI



En büyük projelerden bazıları ise İsrail Hava Kuvvetleri ile bağlantılı. Üslerin renovasyonu ve yenilemesini içeren iki kontrat halihazırda uygulama aşamasında. Projeler aynı zamanda İsrail Donanması’nın komando birliği Shayetet 13 için yeni bir karargah inşasını ve İsrail ordusunun zırhlı araçlar için kullanacağı bakım merkezlerini de içeriyor.



Öte yandan, ABD’nin belgelerinde projelerin yerleri sadece kod adlarıyla anılıyor. Yükleniciler ön ziyaretlere davet edildiğinde bu yerler gizli tutuluyor ve sözlü olarak aktarılıyor. İhale belgelerinde de ihaleye katılacak şirketlerden projelerin yerleri hakkında ayrıntı vermemeleri isteniyor.