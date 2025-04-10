Koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti

ABD’de 70 yaşındaki bir kadına evlat edindiği bir çocuğu egzotik hayvan koleksiyonuna eklemek istediği bir maymunla takas etme suçlaması yöneltildi.



Mirror’ın haberine göre, Brenda Deutsch isimli kadın, evlat edindiği bir kız çocuğu Teksas eyaletinde bir maymunla takas etti, yıllar içinde evlat edindiği ya da koruyucu annelik yaptığı başka çocuklara da kötü muamelede bulundu.

Deutsch’a söz konusu iddialar ile bağlantılı olarak çocuk istismarı, ihmal ve çocuğu tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi. Polis iddiaları soruşturmayı sürdürürken kadının 10 yılı aşkın süredir yaklaşık 200 çocuğa koruyucu annelik yaptığı ya da evlat edindiği düşünülüyor. Savcı Mike Wood, kadının Teksas’taki kız çocuk da dahil olmak üzere bu çocukların bazılarını fiziksel ve duygusal istismara maruz bıraktığını söyledi.



“İKİ GÖRGÜ TANIĞI DA İDDİALARI DESTEKLİYOR”



ABD’de yayın yapan KSDK haber sitesinde görüşlerine yer verilen Savcı Wood, kadının evinde devam ettiği ileri sürülen sistematik istismara dair bir görgü tanığının bilgi sahibi olduğuna işaret ederek Deutsch’un maymun karşılığında kız çocuğu verdiği iddia edilen kadını tanıdığını söyledi. Savcı, en az iki görgü tanığının da bunun yaşandığına dair iddiaları destekleyen beyanlarda bulunduğunu söyledi.



Wood, “Kulağa ne kadar çılgın gelirse gelsin, geçmişte birkaç insan kaçakçılığı vakamız olmuştu. Dolayısıyla bunu da ciddi bir şekilde ele alıyoruz… Durumun bu olduğunu söyleyen en az iki görgü tanığı var” diye konuştu.



Emekli olduğu belirtilen şüpheliye ihmal, çocuk istismarı ve çocuğu tehlikeye atma suçlaması yöneltilirken, Wood’un ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde daha fazla suçlama yöneltilmesinin beklendiği belirtildi.



Savcı, Missouri Sosyal Hizmetler Departmanı Çocuk Birimi ile konuyla bağlantılı olarak kurulan iletişime dair “sistematik bir zaaf” da olduğuna inandığını, yetkililerin bunu da inceleyeceğini söyledi.

