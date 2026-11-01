Kölelik krizi. Kral topu hükümete attı

"KRAL UTANÇ VERİCİ OLAYLARLA YÜZLEŞMEKTEN GERİ DURMAYACAK"

Bir Buckingham Sarayı sözcüsü, "(Kral) Bu ziyarette geçmişin en utanç verici olaylarıyla yüzleşmekten geri durmayacak. Bu nedenle konuşmasında gerçek bir samimiyet ve içten bir üzüntüyle bu konulara yer vereceğini bekleyebilirsiniz." dedi.

Sözcü, Kral Charles 'ın Başbakan Burnham'ın açıklamalarına tepki verip vermediği yönündeki soruya ise Kral'ın hükümetin pozisyonuyla ilgili siyasi konulara yorum yapmasının doğru olmadığını ifade etti. Burnham'ın yazısıyla ilgili daha önceden bilgilendirilen Kral Charles'ın özür dilenmesiyle ilgili düşüncelerini ise saray kaynakları paylaştı.

Habere göre kraliyet ailesine yakın kaynaklar, "özür dilenmesine ilişkin kararın Saray'ın değil, hükümetin yetkisinde olduğunu" vurguladı.