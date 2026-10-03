Kölelik tartışması. Kral Charles özür dileyecek mi?
03.10.2026 05:00
Karl Charles 2024'teki Samoa ziyaretinde "Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz" demişti.
Kral Charles'ın Karayipler turu öncesi, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü tartışması alevlendi. Saray, kralın "geçmişin en karanlık günleri" için resmen özür dilemeyeceğini açıkladı.
İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Bahamalar ve Guyana'yı ziyaret edecek. Çift daha sonra, bu yıl 1-4 Kasım tarihlerindeki İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) için üzere Antigua ve Barbuda'ya geçecek.
Ziyaret, bazı Karayipler ve Afrika ülkelerinin, İngiltere ile diğer sömürgeci güçlerden köle ticaretindeki rollerinden dolayı tazminat ödemelerini talep ettiği bir dönemde gerçekleşecek. Tartışmanın CHOGM toplantısında da öne çıkması bekleniyor.
İngiliz hükümeti tazminat ödemeyi reddederken, Bahamalar, Antigua ve Barbuda'nın da aralarında bulunduğu bazı Karayip ülkelerinin devlet başkanı unvanını da taşıyan Charles, daha önce kölelik nedeniyle "duyduğu üzüntüyü" ifade etmişti.
Kral Charles 56 ülkeden oluşan, nüfusu yaklaşık 2.7 milyar olan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bazı Karayip ülkelerinin devlet başkanı.
ÖZÜR YOK
Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü ise "Köle ticaretinin sömürgecilik mirası ve nesiller boyunca devam eden etkileri konusunda çeşitli platformlarda önemli tartışmalar yürütülüyor" dedi.
Saray sözcüsü, ziyaret programının Charles'ın "geçmişimizin en karanlık günleri" olarak nitelendirdiği dönemden kaçınmayacağını ancak ev sahibi ülkelerin talepleri doğrultusunda ağırlıklı olarak bu ülkelerin canlı bugününe ve umut vadeden geleceğine odaklanacağını ifade etti. "Burada, majestelerinin geçmişteki yanlışları kabul etmek ve bugün de devam eden eşitsizlikleri gidermek için yaratıcı yollar bulmak amacıyla yıllardır yürüttüğü çalışmaları özellikle vurgulamak önemli" diyen sözcü, tazminat ve özür konularının hükümetin sorumluluğunda olduğunu söyledi.
3.2 MİLYON KÖLEYİ TAŞIDI
Avrupalı tüccarlar, 15'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar milyonlarca Afrikalıyı kaçırarak köle olarak sattı. İngiltere'nin yaklaşık 3.2 milyon kölenin taşınmasından sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Bu da İngiltere'yi Portekiz'in ardından köle ticaretinde en aktif ikinci Avrupa ülkesi yapıyor.
56 ülkeden oluşan ve nüfusu yaklaşık 2.7 milyar olan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı olan Charles, monarşinin köle ticaretiyle tarihsel bağlarına ilişkin araştırmaları da destekledi.
Jamaika hükümeti geçen ay Charles'tan, İngiltere'nin tazminat ödeyip ödememesi gerektiği konusunda hukuki görüş almasını resmen istedi. Jamaika hükümeti ayrıca Buckingham'ın konuya yaklaşımından "memnuniyet duyduğunu" belirtti.