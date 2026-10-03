Kölelik tartışması. Kral Charles özür dileyecek mi?

İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Bahamalar ve Guyana'yı ziyaret edecek. Çift daha sonra, bu yıl 1-4 Kasım tarihlerindeki İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) için üzere Antigua ve Barbuda'ya geçecek.

Ziyaret, bazı Karayipler ve Afrika ülkelerinin, İngiltere ile diğer sömürgeci güçlerden köle ticaretindeki rollerinden dolayı tazminat ödemelerini talep ettiği bir dönemde gerçekleşecek. Tartışmanın CHOGM toplantısında da öne çıkması bekleniyor.

İngiliz hükümeti tazminat ödemeyi reddederken, Bahamalar, Antigua ve Barbuda'nın da aralarında bulunduğu bazı Karayip ülkelerinin devlet başkanı unvanını da taşıyan Charles, daha önce kölelik nedeniyle "duyduğu üzüntüyü" ifade etmişti.