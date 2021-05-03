Kolezyum, artık gladyatörlerin gözünden görülebilecek: Tarihi binaya ahşap zemin ekleniyor

İtalya'nın başkenti Roma’da yer alan Kolezyum’a ahşap bir zemin inşa edilecek. İtalya Kültür Bakanlığı böylelikle ziyaretçilerin arenayı gladyatörlerin gözünden görebileceğini duyurdu. 2023 yılında bitmesi planlanan proje için 18,5 milyon euro (yaklaşık 185 milyon lira) kaynak ayrıldı. İtalyan hükümeti, başkent Roma'da yer alan Kolezyum'a yapılan restorasyon kapsamında yeni bir kat ekleme planını onayladı. Bu sayede ziyaretçiler bir zamanlar gladyatörlerin savaştığı yerde bulunma şansı elde edecek.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 12:30

Kolezyum, artık gladyatörlerin gözünden görülebilecek: Tarihi binaya ahşap zemin ekleniyor

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Kültür Bakanı Dario Franceschini tarafından duyurulan proje kapsamında Kolezyum’un zeminine açılır kapanır bir zemin inşa edilecek. İtalyan mühendislik firması Milan Ingegneria, zemin tasarımı için 18,5 milyon euroluk ihaleyi kazandı.

2 bin yıllık anıtın şu anda  tabanı bulunmuyor çünkü 19. yüzyılda arkeologlar tarafından kaldırıldı. Yapılan çalışma, Roma’daki  gladyatörlerin ve hayvanların tutulduğu yeraltı tünel ağını ortaya çıkardı.

Bununla birlikte Franceschini, "olağanüstü" yeni katın, ziyaretçilerin "Kolezyum'un ihtişamını merkezden görmelerine" izin vereceğini ifade etti. Bakan, ayrıca zemin eski ihtişamına kavuşturulduktan sonra Kolezyum'da kültürel etkinliklerin düzenlenebileceğini söyledi.

Diğer taraftan Milan Ingegneria, İtalyan hükümetinin Kolezyum için yeni katın tasarlanması için teklif çağrısına cevap veren 10 firma arasından öne çıktı. Kazanan tasarım, doğal ışığın ve havanın yer altı odalarına girmesine izin vermek için döndürülebilen yüzlerce ahşap çıtadan oluşuyor. 

İtalya Kültür Bakanlığı, yeni 3 bin  metrekarelik katın, gelecekte yeni bir tasarım planlarının yapılması halinde tamamen geri dönüşümlü olacağını söyledi.

2019'DA 7,6 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Diğer taraftan, 2 bin yıldan daha eski bir tarihi olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun en büyük amfitiyatrosuydu. Burada 50 bin kişilik bir  kalabalığın önünde gladyatör dövüşleri ve diğer halk gösterileri düzenlendi.

Corona virüs salgını turizmi sınırlandırırken, Kolezyum İtalya'nın en ünlü simge yapılarından biri olmaya devam ediyor. Pandemi başlamadan önce, anıt 2019'da yaklaşık 7,6 milyon insanı cezbetmişti.

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