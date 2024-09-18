Köln'de iki gün arayla ikinci patlama

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Bombalı saldırı 16 Eylül’de meydana gelen patlamadan yalnızca günler sonra gerçekleşti.

Köln'de iki gün arayla ikinci patlama

'nın Köln kentinde 16 Eylül’de meydana gelen patlamadan yalnızca günler sonra ikinci bir patlama gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Ehren Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bomba patladı. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken binanın giriş kısmında hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Köln'de iki gün arayla ikinci patlama - 1

POLİS FOTOĞRAF YAYINLADI

Bugün yaşanan patlamaya yakın bir bölgede 16 Eylül’de de benzer bir patlama meydana gelmişti.

Köln polisi, pazartesi yaşanan patlamaya ilişkin saldırganın fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta, bombayı koyan kişi elinde bir poşetle görünüyor.

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