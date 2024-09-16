Köln'de patlama: Alman polisi, Türklere ait eğlence mekanının da bulunduğu binayı inceliyor

Almanya'nın Köln kentinde bir patlama meydana geldiği açıklandı.

Polis, popüler bir gece kulübünün önünde meydana gelen patlamanın ardından kent merkezindeki sokakları kapattı.

Alman Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Köln'ün merkezindeki patlama sonrası operasyon başlatıldı.

Yerel polis, sosyal medya platformu X'te, Hohenzollernring çevre yolunda büyük bir operasyonun devam ettiğini duyurdu.

Yerel saatle 05:50 sıralarında Hohenzollernring caddesindeki bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada dükkan cepheleri ve vitrinlerin hasar gördüğü aktarıldı.



Yerel yetkililere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

EĞLENCE MEKANININ MÜDÜRÜ KONUŞTU



Daha sonra yapılan açıklamalarda, patlamanın, bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde meydana geldiği belirtildi.

Patlamada bir temizlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.



Binanın güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin girişe poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülüyor.



Eğlence mekanının müdürü Hamid Nuri, sabah 06.00 civarında polis tarafından arandığını ve işletmelerinin de bulunduğu binanın girişinde patlama olduğunun söylendiğini anlattı.



Nuri, şunları söyledi: "Geldiğimizde binanın önünde polis, itfaiye ve ambulans vardı. Polis hala tam olarak ne olduğunu araştırıyor ve bize bilgi verecek yani biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz, hala polisten bir açıklama bekliyoruz. Bu binada birkaç ofis daha var, şimdilik binalara girmemize izin verilmiyor."

