Kolombiya 160 göçmeni taşıyan 2 ABD uçağını geri gönderdi: Trump'tan zehir zemberek açıklamalar

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçakları ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı.

Reuters'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kolombiya'nın, ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 160 göçmeni taşıyan iki Amerikan askeri uçağını geri gönderdiği ifade edildi.

ABD'de 24 Ocak'ta Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, sınır dışı etme uçuşlarının başladığını duyurdu. ABD'li bir yetkili ise 160 göçmenin ABD askeri uçaklarıyla Guatemala'ya gönderildiğini açıkladı.

Beyaz Saray ise “ABD Deniz Piyadeleri, Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya (CBP) Yardımcı Oluyor” başlığıyla sınırda bulunan ABD askerlerinin görüntülerini paylaşmıştı.

DONALD TRUMP'TAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Kolombiya'nın bu kararı üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'nın ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Trump, Kolombiya'ya yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, Kolombiya'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamacaklarını, bir hafta sonra bu oranı yüzde 50'ye yükselteceklerini açıkladı.

Trump ayrıca, Kolombiya hükümet yetkililerine seyahat yasağı getireceklerini belirterek bunun sadece başlangıç olduğunu belirtti.