Kolombiya, ABD saldırılarına karşı BM'ye gidecek

ABD'nin Karayip'teki yeni hamlelerinin ardından gerilim tırmanırken. Kolombiya saldırıları BM'ye taşımaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak suçladığı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin operasyonlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Petro, "Uluslararası Af Örgütü'ne göre Karayipler'deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM'ye Karayipler ve Pasifik'e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı." dedi.

TRUMP HAREKAT SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu. Trump "Yakında Venezuela'ya yönelik bir kara harekatı göreceğiz ifadelerini kullanmıştı



ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor. Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor. ABD Donanması son olarak Gerald G. Ford uçak gemisini Karayipler'e gönderdi.