Kolombiya Cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarını tanımadığını ilan etti

Latin Amerika ülkesi Kolombiya ’da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50 +1'e ulaşamadı. Seçim ikinci tura kaldı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın (Registraduria Nacional del Estado Civil) kesin olmayan sonuçlarına göre, Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamladı.

İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

"SİSTEME 800 BİN YENİ KİMLİK EKLENDİ"

Seçim sonuçlarına mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan itiraz geldi. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan cumhurbaşkanı seçim sonucunu eleştirdi. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını savunan Petro, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi."

USULSÜZLÜK İDDİASI

Petro, resmi seçmen kayıtları ile sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürerek, "Seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

BAUTİSTA KARDEŞLER...

Yerel basında yer alan haberlerde, Petro'nun sosyal medya paylaşımında hedef aldığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri olduğu belirtildi.