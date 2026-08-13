Kolombiya depreminde can kaybı 265'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldiğini, 465 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söyledi.

Başkentteki Bogota Gıda Bankası, felaketten etkilenen mağdurlara yardım etmek amacıyla bu hafta yaklaşık 50 ton gıda ve bozulmayan ürün gönderecek.

Kolombiya'nın Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı, depremin altyapıda ciddi hasara yol açması nedeniyle ticari uçuşlara ara verirken, havalimanının ne zaman yeniden hizmete açılacağı belirsizliğini koruyor.