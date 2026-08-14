Kolombiya depreminde can kaybı 281'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak can kaybının arttığını belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e çıktığını duyuran De la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu kaydederek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.