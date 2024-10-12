Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri arasında diyalog yeniden başladı

Hükümete bağlı barış delegasyonu ile FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri başkent Bogota'da altıncı tur görüşmeler kapsamında bir araya geldi.



Ulusal basında çıkan habere göre, taraflar, 15 Ekim'de sona erecek ikili ateşkesin uzatılması ve çevre konularını ele alacak.



EMC içinde yaşanan bölünme ve fikir ayrılıkları nedeniyle müzakereler Jorge Suarez Briceno, Magdalena Medio ve Raul Reyes cephesi ile yürütülüyor.



EMC delegasyonu temsilcisi Andrey Avendano, açıklamasında, önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz, uzun süredir binlerce engelle karşılaştık ve inişli çıkışlı ilerleme katettik. Bu görüşmelerden neler çıkacak merakla bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Bu arada müzakerelere katılan Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad ise açıklamasında, barış müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.



Barış Yüksek Komiseri Otty Patino da ateşkesin uzatılması hususunda iyimser olduklarını ve zorlukların farkında olduklarını söyledi.