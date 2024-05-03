Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen kesti: "Kolombiya soykırımın tarafında olamaz"

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurdu.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen kesti: "Kolombiya soykırımın tarafında olamaz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " hükümetinin, devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." demişti.

"KOLOMBİYA SOYKIRIM TARAFINDA OLAMAZ" 

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğine işaret ederek, "Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz." ifadesini kullandı.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz. Barbarlığın durdurulması için uluslararası hukuk muhafaza altına alınmalıdır. Bugün, diplomasi, ekonomi ve askeri gücün ifadesidir. Diplomasi ise halkın ortak aklı olmalı ve hedefi, tüm çeşitliliğiyle insanlığın barışına kendini adamalıdır."

Kolombiya, 'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek bugün İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

PETRO, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesecek

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesecek

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Gazze'de öldürülen gazetecileri" andı

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Gazze'de öldürülen gazetecileri" andı

İsrail'den bir hafta süre | Hamas  Kahire'ye gidecek

İsrail'den bir hafta süre | Hamas  Kahire'ye gidecek

Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu | ABD: İkili ilişkileri etkilemez

Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu | ABD: İkili ilişkileri etkilemez

UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuk hasta, yaralı ya da aç

UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuk hasta, yaralı ya da aç

Rusya, ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik politikasını eleştirdi

Rusya, ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik politikasını eleştirdi

ABD'de şaşırtan olay: 10 haftada iki kez 1'er milyon dolar kazandı

ABD'de şaşırtan olay: 10 haftada iki kez 1'er milyon dolar kazandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...