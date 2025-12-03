Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a tepki. "Jaguar'ı uyandırırsınız"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı oldukları yönündeki sözlerini değerlendirdi.



“SİZİ DAVET EDİYORUM”



Trump'ı ülkesine davet eden Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeyi kullandı:



"Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz 9 laboratuvar imhasına katılın, böylece kokainin ABD'ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Ben hükümetim döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Gelin, size bir laboratuvarın her 40 dakikada nasıl imha edildiğini göstereyim."

"SAVAŞ İLANIDIR"



Trump'tan Kolombiya'nın egemenliğini "tehdit" etmemesini isteyen Petro, şunları kaydetti:

"Çünkü Jaguar'ı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.