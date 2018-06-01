Kolombiya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un Brüksel'deki temasları kapsamında Kolombiya'nın NATO küresel ortağı statüsünü aldığı bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le dün yapılan görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmalar da açıklamada yer aldı.



Santos, NATO ile yapılan küresel ortaklık anlaşmasının "her iki tarafın da yararına olduğunu" söyledi. Santos, "Çatışmalara yönelik çözümler ve uluslararası suç örgütleriyle mücadele gibi yıllardır elde ettiğimiz tecrübeleri biz de onlarla paylaşmalıyız." dedi.



NATO ile kurulan bu ilişkinin temel noktalarının siber güvenlik, mayın temizliği ve uluslararası suçla mücadele olduğunu ifade eden Santos, kendilerinin de büyük ilerleme kaydettiği yolsuzlukla mücadele alanında da iş birliği olacağını belirtti.



Kolombiya Devlet Başkanı ayrıca Stoltenberg’den Kolombiya’nın üçüncü ülkelere yardım edebilmesi amacıyla, mayınla mücadele merkezlerinin NATO tarafından sertifikalandırılmasını istediğini aktardı.



STOLTENBERG: KOLOMBİYA LATİN AMERİKA'DAKİ TEK ORTAK



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Kolombiya’nın NATO'nun en yeni ve Latin Amerika’daki tek ortak olduğuna dikkati çekerek, bu ortaklığın dünyanın istikrarı ve barış için olduğunu ifade etti.



Stoltenberg, NATO’nun, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'ne, diğer üyelerle çalışabilmesi için özel danışmanlık verebileceğini söyledi.



Bu ülkenin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barış anlaşmasına işaret eden Stoltenberg, Afganistan’daki uzlaşma çalışmalarında bu bağlamda Kolombiya’nın tecrübelerinden yararlanabileceklerini açıkladı.



Santos’un bu anlaşma dolayısıyla Nobel Barış Ödülü sahibi olmasına da değinen Stoltenberg, Kolombiya’nın küresel ortaklığının resmileşmesinin hem kendisi hem de NATO için çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.



Kolombiya'nın NATO ile küresel ortaklık anlaşması imzalaması, askeri alımlarda ve yolsuzlukla mücadelede en üst seviyede şeffaflık, siber güvenlik ve uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelede bilgi konusunda iş birliği, askeri tatbikatlara ilişkin en geniş ve en iyi kalitede paylaşım hususlarını içeriyor.

