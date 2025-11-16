Kolombiya: Ordunun operasyonunda 6 çocuk öldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 24 Kasım 2016 barış anlaşması imzalanan FARC'ın eski üyelerinden oluşan EMC'ye yönelik operasyonda ölen 6 çocuk için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı kırsal bölgede EMC üyelerini hedef alan operasyona değindi.

"ASKERLERİ PUSUYA DÜŞÜRECEKLERDİ"

Operasyon sırasında hayatını kaybeden 6 çocuğu hatırlatan Petro, şunları söyledi: "Elbette her insanın ölümü, hele ki çocukların ölümü son derece üzücüdür. Ancak Ivan Mordisco'nun 150 adamının ormanda ilerlemesine izin verilseydi, birkaç kilometre ötede görev yapan 20 genç asker pusuya düşürülecekti. Belki de bugün bana yöneltilen eleştiri, askerlerin pusuya düşürülmesine izin vermiş olmam olurdu. Onların hayatını kurtarmak için risk alarak karar verdim. Haritaları kırmızıya boyamak kolaydır ancak toprakların geri alınmasının risklerini kabul etmek zordur."

Hükümeti döneminde yapılan operasyonlarda 2 bin 400'ten fazla çocuğun silahlı grupların elinde kurtarıldığını vurgulayan Petro, çok sayıda silahlı kişinin de etkisiz hale getirildiğini savundu.

GENSORU VERELİCEK

Ombudsman Ofisi Müdürü Iris Marin ise basına yaptığı açıklamada, uluslararası insan haklarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bütün bunlar üzücü. Bu, en savunmasız olanları etkileyen, korunmasız oldukları için silah altına alınan ve şimdi askeri hedeflere dönüştürülen çocukları etkileyen, acı verici ve insanlık dışı bir savaştır." diye konuştu.

Kolombiya Temsilciler Meclisi Üyesi Katherine Miranda da operasyonda ölen çocuklar nedeniyle Savunma Bakanı Pedro Sanchez hakkında gensoru önergesi sunacağını açıkladı.

Kolombiya ordusu 12 Kasım'daki operasyonunda silahlı 25 EMC üyesini öldürdü. Operasyonda 6 çocuk da hayatını kaybederken, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadı.

AMC NEDİR?

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor. "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.