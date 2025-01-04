Kolombiya turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlandı: 13 kişi öldü

Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.



Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.